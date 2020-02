Genoa, Nicola: “Abbiamo pareggiato contro una grande squadra”

Il Genoa conquista un punto prezioso sul campo dell’Atalanta. Il tecnico del Grifone Davide Nicola commenta la prestazione dei suoi uomini in sala stampa: “Abbiamo pareggiato contro una grande squadra e un grande allenatore. L’idea dell’Atalanta è molto chiara, è un piacere vederla giocare sempre. Sapevamo le difficoltà e le potenzialità di questa squadra, queste partite le puoi anche vincerle o perderle. Quando vieni a giocare qua devi avere la consapevolezza di quello che vuoi fare. Ho visto una squadra che iniziava a palleggiare con sicurezza, è vero che incontrarli in casa non è mai facile. Non siamo stati sempre lucidi, se lanci sempre lungo rischi di sortire l’effetto opposto. La cosa fondamentale è stata l’abilità nel portare via qualcosa, questa continuità di prestazioni ti può portare a qualcosa”