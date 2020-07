Genoa, Nicola: “Bisogna avere il fuoco dentro”

Match ad alta tensione quella tra Genoa e Spal a Marassi. Gli ospiti sono ormai all’ultima spiaggia e con una vittoria riuscirebbero a scavalcare il Brescia, impegnato contro la Roma. Nicola ha caricato l’ambiente in conferenza stampa.

NICOLA: “BISOGNA AVERE IL FUOCO DENTRO”

Queste le parole dell’allenatore rossoblù: “Vogliamo vincere perché ci siamo fatti il mazzo e perché avrei pagato per poter essere in queste condizioni nelle ultime sette partite che dobbiamo affrontare. Abbiamo conquistato punti, abbiamo lavorato. Abbiamo incontrato difficoltà e continuato a lavorare. E’ una partita che dobbiamo vivere col gusto dell’opportunità. Bisogna avere il fuoco dentro, bisogna pensare che noi rappresentiamo qualcuno di importante e bisogna pensare che abbiamo lavorato mesi, e ci siamo fatti il mazzo anche durante lo stop, per poter arrivare a questo punto del campionato”.