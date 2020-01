Genoa, Nicola: “Con il lavoro raggiungeremo il nostro obiettivo. Roma forte, ma conta cosa possiamo fare noi…”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma valida per la 20^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la sfida ai media presenti in sala stampa. Ecco le sue parole:

FIDUCIA – “Salvezza? Sono sicuro che con il lavoro raggiungeremo il nostro obiettivo. Dobbiamo essere squadra. Voglio che i ragazzi credano in quello che stiamo facendo; io lo faccio ciecamente. Conta il percorso. Tutti insieme possiamo dire la nostra. Quando il pubblico non è d’accordo è come quando un genitore sgrida un figlio: l’amore c’è sempre. Sono certo che si potrà fare qualcosa di importante”.



AVVERSARIO – “La Roma è una squadra forte, ha vinto cinque partite fuori. Riescono ad interpretare le partite mantenendo una struttura definita. Stiamo parlando di una squadra che, come detto, in trasferta produce numeri importanti. Ma conta quello che vogliamo e possiamo fare noi. Dobbiamo avere umiltà e coraggio per capire che ogni partita ha un aspetto formativo, fa parte di un percorso. Non si può scindere l’aspetto mentale da quello fisico. Dobbiamo trovare l’equilibrio, imparare a comprendere i momenti e leggere le partite”.

ROSA E TIFOSI – “Mercato? Sono entrati giocatori di grande esperienza e che possono dare un grande contributo. Sappiamo che alcuni non sono al massimo, ma stanno lavorando benissimo”. “Tifosi? Giocare nel nostro stadio dovrebbe mettere paura a tutti gli avversari. Il piacere di essere sostenuti dalla nostra gente c’è a prescindere. L’importante è credere sempre in quello che stiamo facendo”, ha concluso Nicola.