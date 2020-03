Genoa, Nicola: “Contro il Milan servirà una squadra vulcanica. Ibrahimovic? Un campione…”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara contro il Milan. Niente conferenza stampa per il tecnico del Grifone per via dell’emergenza coronavirus, ma una breve intervista alla tv ufficiale rossoblù. Ecco le sue parole:

CONTRO IL MILAN – “Sarà un Genoa a porte chiuse, ma noi immagineremo i nostri tifosi. Stanno facendo molto per noi e noi vogliamo fare tanto per loro e lo faremo con una prestazione posivitva. Siamo in simbiosi con loro. Stiamo lavorando per uscire da una situazione difficile. Servirà un Genoa vulcanico. Pieno di calore ed energia, attenzione. Il Milan è una squadra forte con giocatori di qualità. Come arriviamo a questa gara? Abbiamo lavorato bene e tanto. Abbiamo lavorato con attenzione. Abbiamo ancora un giorno per decidere chi sarà a disposizione e chi no. Ibrahimovic? Un campione. Come lo si ferma? Si cerca di limitare la sua efficacia attraverso un grande gioco di squadra”, ha concluso Nicola. “100 panchine in Serie A? Non ci penso. Se festeggeremo lo faremo solo dopo aver raggiunto il nostro obiettivo con i giocatori”.