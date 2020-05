Genoa, Nicola freme: il messaggio social ai tifosi

Lunedì 18 maggio sarà una data importante per la Serie A e le squadre di calcio: via libera agli allenamenti di gruppo, sempre seguendo alla lettera le precauzioni di sicurezza e il protocollo per evitare il contagio da coronavirus.

Anche in casa Genoa si sorride e lo fa soprattutto mister Davide Nicola che sulla propria pagina Instagram ha condiviso nelle scorse ore un bel messaggio che fa capire l’entusiasmo per il ritorno alla quasi normalità, almeno nelle sessioni di allenamento: “Nonostante le incognite del momento e fatto salvo ogni accorgimento per la sicurezza….Questa è l’espressione che ti spunta in viso quando senti che a breve riprenderanno le attività”, ha esordito il tecnico che poi ha rincarato la dose: “Mi chiamo Davide Nicola e faccio l’allenatore: il calcio è la mia passione. Ed è quanto voglio continuare a fare”.

Il Grifone è carico, anche per merito del suo tecnico che vuole portare la squadra nelle zone tranquille della classifica e concludere la stagione con una salvezza sudata che agli inizi sembrava quasi impossibile.