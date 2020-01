Genoa, Nicola: “Impressioni positive. Situazione delicata ma sfida fantastica”

Prima conferenza stampa per Davide Nicola come allenatore del Genoa. Il tecnico ha presentato ai media la sfida dei rossoblù contro il Sassuolo prevista per domani alle 18 per la 18^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “È il mio quinto giorno da quando sono qui. Impressioni positive, perché la vivo con il grande senso di appartenenza che nutro per il club. Sicuramente l’ambiente è cambiato ma la passione è la stessa. Ho visto un ambiente dove ci sono stati investimenti importanti per avere ciò che il calcio moderno necessita. Dobbiamo far sì che questo sia una risorsa importante per noi. La situazione è delicata, ma per tutti noi rappresenta una sfida fantastica”. “Non potete nemmeno immaginare quanto sia motivato e onorato di guidare questo club. Dimostrerò tutto con passione”.

CONFRONTO – “Percorso come la salvezza col Crotone? Sono situazioni diverse. A Crotone la squadra era inesperta e doveva prendere coscienza delle sue qualità nella categoria. Quello che fece la differenza è stata la grande capacità mentale. Non dobbiamo prendere in giro nessuno e credo che il miglior modo di essere produttivi è prendere coscienza della situazione. Dobbiamo far finta di ripartire da zero: un mini-campionato dove dobbiamo farci trovare pronti”.

SQUADRA – Sulla rosa a disposizione, Davide Nicola ha aggiunto: “A livello di singoli abbiamo qualità importanti. Ma i dati non mentono mai; abbiamo l’indole di proporre gioco, ma manchiamo di equilibrio. Ho visto una squadra vogliosa e che si è messa subito a disposizione”. “Abbiamo la possibilità di fare tre partite e serviranno anche a me per fare una valutazione complessiva di tutta la rosa. Non sono un allenatore che ha un’idea sola ma ho i miei principi. Io voglio conquistare spazi e arrivare in area di rigore mantenendo un equilibrio quando si attacca e quando si difende. Abbiamo bisogno di un’assoluta consapevolezza da parte di tutto il gruppo di lavoro”. “Schone? Nessuno è fuori contesto se non si vuole essere fuori contesto. Si tratta di un giocatore con qualità senza dubbio, ma a me interessa la squadra. Non focalizzerei l’attenzione sul singolo ma sul gruppo”.

SASSUOLO – Ed infine sulla gara contro la squadra di De Zerbi: “Dobbiamo fare una partita equilibrata e ordinata. Per me è importante parlare di valori di squadra e di gruppo, questo è più importante del singolo. La passione è fondamentale, ma è impossibile che non ci sia. Domani sarà una partita fondamentale. Abbiamo grande voglia, vorremmo essere già allo stadio”. “Chi giocherà? Rispetto al finale dell’anno abbiamo recuperato alcuni giocatori. Dopo l’allenamento e con il consulto dello staff avremo maggiori informazioni. I nuovi arrivi potranno darci tanto, dobbiamo integrarli subito perché non abbiamo tempo”.