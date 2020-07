Genoa, Nicola: “Inter squadra forte, ma noi abbiamo fame di punti”

Vigilia importante in casa Genoa. La squadra di Nicola si prepara per affrontare l’Inter e cercare di dare continuità alla vittoria sulla Sampdoria.

LE PAROLE DI NICOLA

Queste le parole dell’allenatore rossoblù in conferenza: “Aver vinto contro la Sampdoria ci ha gratificato perché sappiamo che abbiamo gratificato la nostra gente. Questa è la cosa importante. Contro l’Inter non bisogna fare molti giri di parole. Abbiamo fame di punti, loro sono organizzarti e qualitativamente sono forti. Voglio una squadra che abbia la mentalità di andare oltre le difficoltà e il gruppo ha dimostrato di avere delle risorse e per me questo è importante. Abbiamo tre partite davanti e vogliamo raccogliere il massimo. Noi ci concentriamo su noi stessi e avere concorrenza sicuramente aiuta a tenere alta la concentrazione”.