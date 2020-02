Genoa, Nicola: “Lottato da squadra, dobbiamo coinvolgere più squadre nella bagarre salvezza”

Fondamentale vittoria per il Genoa, che ha superato il Cagliari per 1-0 nella 23esima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico Davide Nicola al termine del match.

LOTTA – “Le vittorie sono sempre importanti per uscire fuori da una brutta situazione. I successi delle squadre di bassa classifica possono rendere la situazione più interessante, coinvolgendo più squadre nella lotta. Noi stiamo cercando di indirizzare il lavoro sulla consapevolezza attraverso il gioco. Oggi nel primo tempo abbiamo cercato di essere padroni del gioco, ma non siamo stati così abili come lo eravamo stati a Bergamo. La cosa importante era lottare da squadra, leggendo bene la gara. Dovevamo chiudere prima la partita, abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare. Il 3-5-2 è un modulo che abbiamo assimilato, stiamo comunque lavorando anche su altre soluzioni”.