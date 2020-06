Genoa, Nicola: “Pagato l’esordio dal punto di vista nervoso”

Si è conclusa la sfida tra Genoa e Parma. Il tecnico del Grifone Davide Nicola racconta le sue impressioni sul match: “Sicuramente l’unica differenza di stasera sta nell’aver trovato una squadra che ha già sperimentato l’esordio dal punto di vista nervoso. Abbiamo visto tutte le squadre giocare prima. Alcune hanno mostrato subito le loro caratteristiche, mentre altre hanno fatto più fatica. Non siamo assolutamente contenti del risultato. Per come li ho visti e seguiti hanno lavorato con impegno, ma stasera non siamo riusciti a mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche. Siamo stati in difficoltà perché, quando ci alzavamo, non riuscivamo ad arrivare con i tempi giusti e i momenti giusti sugli appoggi per essere più efficaci nel recuperare la palla”.