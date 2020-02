Genoa, Nicola: “Ripartiamo dagli applausi. Consapevoli di poter crescere”

Un grande Genoa esce sconfitto contro la Lazio. Il Grifone resta terzultimo in classifica. Il tecnico dei rossoblu Davide Nicola commenta la prestazione della sua formazione ai microfoni di DAZN: “I tifosi hanno applaudito i ragazzi perché hanno visto l’impegno. E’ stato straordinario perché ci aiutano. Non sta scritto da nessuna parte che non si potesse fare di più strappando il punto. Mi tengo la prestazione. Abbiamo cercato di fare la partita. Prendiamo questo applauso per migliorare ulteriormente. Gli errori sono frutto della qualità dell’avversario più che di disattenzioni nostre. La Lazio sa chiudersi e fare intensità, ma a quel punto avremmo dovuto essere più coraggiosi. Non si può giocare contro queste squadre senza proporre. Non crescerebbe la nostra qualità. Accettiamo gli errori, pur cercando di commetterne di meno, Cerchiamo equilibrio e qualità. Le partite vanno lette per 95 o 100 minuti. Dobbiamo farci trovare sempre pronti. Mi piace la capacità di questo gruppo di farci trovare pronti. Ci troveremo a giocare partite importanti. Oggi c’è stata la consapevolezza di poter crescere. A me non piace selezionare delle partite senza avere la giusta continuità. Io ragiono di partita in partita. Dobbiamo essere consapevoli di poter fare punti con tutti. Solo così potremo fare punti anche in occasioni inaspettate”.