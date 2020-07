Genoa, Nicola: “Risultato bugiardo non rispecchia valore partita!”

Sconfitta netta del Genoa sul terreno del Torino nel primo match di quest’oggi di Serie A. Il tecnico del Grifone Davide Nicola ha giudicato così ai microfoni di Sky la prestazione della sua squadra: “Dobbiamo lottare fino alla fine. Il risultato non rispecchia il valore della partita. Abbiamo creato tantissimo, volevamo vincere ma alla prima occasione abbiamo subito gol e sapevamo che sono bravi a sfondare. Gli errori ci hanno condannato ma la partita è difficile da spiegare. Lo 0-3 sembra negativo ma non è andata in questo modo. Oggi abbiamo creato anche i presupposti per pareggiare ma sul 2-0 poi dovevamo rischiare. Non c’era altro da fare se non rischiare. La nostra rosa è competitiva ma siamo in difficoltà dall’inizio dell’anno. Dobbiamo rimanere concentrati per arrivare al nostro obiettivo. Prossimo step il Lecce poi la Samp? “Mi interessa solo la prossima, la rabbia di questa sconfitta deve essere trasformata in benzina. Non ci sono altre considerazione da fare. Vogliamo vincere contro il Lecce, non è un obbligo ma una volontà”.