Genoa, Nicola: “Salvezza? Ci credo ciecamente”

Mentre il campionato è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, il tecnico del Genoa Davide Nicola ha risposto attraverso Instagram alle domande dei tifosi rossoblu.

CORONAVIRUS – “Ognuno deve rispettare le regole e portare avanti ciò che siamo come essere umani, quindi anche le nostre passioni. I giocatori? Devono svolgere un lavoro specifico a casa, dividendosi tra lavori fisici e di potenziamento aerobico e un ripasso tecnico-tattico con video individuali su punti di forza ed aree di miglioramento. Stiamo cercando di tenerli attivi portando avanti una nostra normalità in un momento non facile”.

GENOA – “Qui mi sento a casa, il Genoa ha sempre rappresentato qualcosa di speciale per me. Sono arrivato qui che avevo quattordici anni, ho fatto il settore giovanile con maestri come Mainetto, Maselli e Perotti che mi hanno trasmesso l’importanza di questa maglia. Poi mia moglie è di Genova e quattro dei miei cinque figli sono nati qua. Salvezza? Ci credo ciecamente e lo desidero fortemente. Sono sicuro che raggiungeremo ciò che vogliamo”.