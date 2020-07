Genoa, Nicola: “Serve una voglia pazzesca di fare risultato”

Giovedì 16 luglio Torino e Genoa si giocheranno tantissimo della loro permanenza in Serie A. I granata hanno complicato e non poco il loro cammino in Serie A e se con i rossoblù dovesse arrivare una sconfitta, ecco che la permanenza nella massima serie non sarebbe poi così scontata. Dall’altra parte il Genoa che dopo aver battuto la Spal crede ancora di più alla salvezza.

LE PAROLE DI NICOLA

Queste le parole di Nicola alla vigilia del match: “Vogliamo fare una grande prestazione fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Con una voglia pazzesca di raggiungere il nostro obiettivo. L’atteggiamento non deve cambiare mai. Indipendentemente dalla squadra l’atteggiamento della squadra non deve cambiare mai. Non facevo calcoli prima quando eravamo ultimi a 11 punti figuriamoci se li faccio adesso. Le statistiche le lascio a chi ha più competenza. Io penso a dare il meglio e tutto quello che ho. A sei partite dalla fine, la salvezza sono le sei sfide che mancano. Torino? Io guardo il Genoa. Sono l’allenatore del Genoa, sono ben contento di esserlo e motivato di esserlo. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine ma questo non è un peso ma un privilegio. E’ nel DNA di questa società e di questa città alzarsi ogni giorno e sapere che si deve lottare. Noi siamo solo uno spaccato della società”.