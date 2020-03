Genoa, Nicola: “Siamo una squadra di uomini. Stop al campionato? Ci adegueremo alle decisioni”

Colpo esterno del Genoa, che ha battuto per 2-1 il Milan a San Siro. Queste le parole del tecnico Davide Nicola al termine del match: “Sapevamo che potevamo qualche difficoltà nel giro palla del Milan, loro sono molto abili: questo ci ha fatto perdere un po’ di baricentro, ma siamo rimasti compatti e abbiamo fatto un’ottima gara. La nostra idea rimane comunque quella di aggredire. Saluto finale? Era un modo per salutare a distanza i tifosi, loro per noi sono importantissimi. Oggi ho visto una squadra di uomini, è questa è la cosa importante. Stop al campionato? Personalmente ho apprezzato molto l’intervista di Klopp: noi non abbiamo la competenza per sapere cosa sia giusto o non giusto fare. Non spetta a noi allenatori decidere: noi dobbiamo essere intelligenti ed adattarci ad ogni situazione”.