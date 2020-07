Genoa, Nicola sorride: “Stiamo ritrovando la nostra identità. E i risultati…”

Il Genoa si impone sulla Spal per 2-0. Il Grifone si mette provvisoriamente al sicuro in classifica con il quartultimo posto, davanti al Lecce. Il tecnico Davide Nicola analizza il momento dei suoi uomini.

LE PAROLE DI NICOLA

Davide Nicola si sofferma sulla prestazione del Genoa contro la Spal dopo la vittoriosa sfida casalinga ai microfoni di DAZN: “Non mi piace usare termini forti. Non sono produttivi. Le prossime partite sono quelle per cui abbiamo lavorato in questi mesi. Sulla carta, per tutti questa partita era scontata e non lo era. Sia era visto a Udine e contro il Napoli che vogliamo proporre gioco. Per dinamiche rischiamo di perdere qualcosa. Stiamo ritrovando identità e gioco e questo ci permette di ottenere risultati importanti. Iago Falque? E’ stato bravo il loro portiere a neutralizzarlo, ma avrei preferito un gol su azione. Quando si ragiona da squadra non ci sono errori che tengano. A me interessa vedere una squadra consapevole di poter conquistare qualcosa di importante. Direi che è tutto importante, dalla qualità di gioco alle idee e all’identità di squadra. Non c’è nessun progetto tecnico-tattico che non si regga sulla mentalità. Per Iago era importante ritrovare continuità perché non giocava da tanto tempo. Lui è rimasto in campo perché stava facendo le cose giuste per la squadra. Sarebbe difficile perdere certi giocatori e continuare a palleggiare bene. Sono contento anche per Schone che ha ritrovato il gol su punizione”.