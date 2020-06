Genoa, Nicola suona la carica: “Juventus? Nulla è impossibile”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato alla vigilia della gara contro la Juventus. Il tecnico del Grifone, reduce dal pareggio contro il Brescia si appresta ad un’altra dura battaglia per provare a mettere in zone sicure la squadra che lotta per non retrocedere. Compito difficile contro i bianconeri ma molto stimolante come ammesso dal mister rossoblù: “Nulla è impossibile”.

MOMENTO – “Il punto di Brescia è importante. Fare punti e recuperare una partita come quella è un punto davvero importante. Dobbiamo guardare noi stessi e migliorare. La Juventus? Incontriamo una squadra forte e capace. Ma la troviamo nel momento giusto per noi. Nulla è impossibile. Arriva in un momento che ci serve. Ma noi dobbiamo fare gioco di squadra e lavorare partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Miglioriamo nei secondi tempi? I dati parlano chiaro. Vuol dire che stiamo andando bene come prima della sosta. Sicuramente possiamo fare meglio e allenarci sempre al massimo. Tra la prima gara e la seconda che abbiamo fatto qualcosa ci è mancato come ritmo”. “5 cambi? Incidono perché tutte le rose non sono al top”.