Genoa, Nicola suona la carica: “Ripartire dal secondo tempo con la Roma. Fiorentina? Da affrontare con voglia e coraggio…”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina valida per la 21^ giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Urliamo la nostra identità. Ripartiamo dal secondo tempo con la Roma in cui la squadra ha risposto bene. L’immagine finale è la dimostrazione di come sia bello catturare la nostra gente. L’obiettivo di sabato è quello di continuare con la voglia di proporre gioco. Non è facile ma è la strada che porta alla consapevolezza. La Fiorentina sta bene. A prescindere dall’avversario dobbiamo costruire la nostra identità con voglia e coraggio. Tutti stanno crescendo dal punto di vista fisico. Troveremo i gol dai piazzati, credendoci sempre”. “Vincere in trasferta sarebbe importante? Le vittorie sono sempre fondamentali. Dobbiamo già avere un’adrenalina particolare ma prima bisogna raggiungere un’identità sicura e più hai probabilità di fare risultati in casa e fuori”.

CHI GIOCA – “Come sta Behrami? Non siamo molto numerosi in quel reparto. Da quel punto di vista stanno crescendo tutti. Vedremo al termine dell’allenamento di oggi chi potrà dare garanzie. Quando torna Zapata? Spero che dalla prossima settimana possa iniziare con noi. E’ chiaro che per noi sarebbe un’alternativa in più”. “Se giocherà Eriksson? Abbiamo ancora un allenamento, Eriksson ha lo spirito giusto per lottare”. E sul possibile arrivo di Masiello: “Con la società abbiamo un rapporto chiaro; si tratta di capire al meglio quali siano le operazioni giuste. Le vittorie sono sempre fondamentali perché portano punti. Non vincere da tanto fuori casa è da stimolo”.