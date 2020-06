Genoa, Nicola verso il Brescia: “Arrabbiati dopo ko contro il Parma. Siamo pronti”

Arrabbiati ma fiduciosi. Questo lo stato d’animo dei giocatori del Genoa che si preparano alla seconda partita dopo lo stop per il coronavirus. Il ko contro il Parma è stato accolto con rabbia che dovrà essere costruttiva per fare bene in futuro. Davide Nicola, mister del Grifone, ha parlato a Sky Sport a margine dell’appuntamento contro il Brescia per la 28^ giornata di campionato.

MOMENTO – “Dopo il 4-1 subito dal Parma siamo arrabbiati. Una sconfitta che ci ha fatto arrabbiare moltissimo, ed è giusto che sia così. Non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo, ma abbiamo avuto la consapevolezza che dopo questa partita sappiamo dove dobbiamo migliorare e dobbiamo farlo velocemente. Dev’essere una rabbia costruttiva, le sconfitte non piacciono a nessuno”, ha spiegato Nicola.

BRESCIA – E sulla sfida contro le Rondinelle al Rigamonti: “Sarà una partita importantissima, che vale tre punti come le altre e che vedrà due squadre darsi battaglia per cercare di battersi. Vista la classifica credo che sia importante per noi e sicuramente anche per il Brescia. Ma a me interessa il Genoa: eravamo sepolti dalla nostra condizione di classifica, attraverso il duro lavoro siamo arrivati a far vedere di essere competitivi. Il primo step lo abbiamo passato: dovevamo giocare, abbiamo visto quello che ci manca e adesso su questo dobbiamo lavorare”.

GARA E INTERPRETI – “Se non c’è più il fattore campo? In realtà penso non ci sia più il fattore tifo. Non piace a nessuno, ma questa è la realtà che viviamo. Dobbiamo cercare di raggiungere quello che vogliamo attraverso l’adattamento a tutte le condizioni”. “Se farò turnover? Sicuramente ci sono molti fattori da valutare con tanti impegni ravvicinati. Credo ci sarà l’opportunità di utilizzare tutta la rosa in modo che tutti i suoi componenti abbiano la possibilità di sentirsi utili e dimostrare il proprio valore a vantaggio della squadra”.