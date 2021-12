Genoa, non solo Pjanic: i possibili rinforzi di gennaio per Shevchenko

La lista della spesa del Grifone per il mercato invernale

Redazione ITASportPress

Non solo Miralem Pjanic. Per risollevare le sorti del Genoa, la dirigenza rossoblù starebbe pensando ad una finestra invernale di mercato ricca di colpi. Diversi i nomi che potrebbero dare una mano a mister Shevchenko per lasciare le zone bollenti della classifica che, ad oggi, vedono il Grifone con soli 11 punti all'attivo.

Secondo Primocanale, i nomi nell'agenda degli uomini mercato rossoblù sono diversi e anche piuttosto importanti. Oltre al già citato Pjanic, in mezzo al campo proseguono le trattative per il prestito di Vecino dall'Inter. Pista calda anche quella che porta all'esterno offensivo del Milan Castillejo. Nello stesso ruolo spunta pure un interessamento per Orsolini del Bologna e con l'Atalanta ci sono discorsi su Miranchuk che viene valutato oltre 10 milioni.

Tutti nomi che farebbero al caso di Shevchenko che ha apertamente chiesto giocatori utili alla sua idea di gioco che vorrebbe essere portata avanti col 4-3-3. In tal senso ecco anche il nome dell'ex Napoli Younes oltre che del talento 21enne Joronen Strand Larsen, del Groningen. Inoltre, come "occasion", potrebbe esserci anche l'esperto Stryger Larsen. Il trentenne difensore dell’Udinese è stato fuori rosa perché è in scadenza e non vuole rinnovare il contratto. Un nome che era già stato avvicinato al Genoa la scorsa estate.