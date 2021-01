Genoa, Onguené: “Scelto un club storico, il mio modello è Koulibaly”

Colpo in difesa per il Genoa: il Grifone ha messo sotto contratto Jerome Onguené. Il centrale difensivo ex Salisburgo si racconta nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Il Genoa è un club storico, il più antico d’Italia. E poi anche dal punto di vista del gioco ha un tipo di difesa che mi piace. La considero una bella opportunità. Ho avuto un’impressione ottime specie dal nostro gioco di difesa. Abbiamo giocato bene e se consideriamo le ultime tre partite la difesa si è comportata bene. Spero che possiamo essere pronti a scalare la classifica velocemente. Devo dire che ho avuto un’impressione stupenda dell’accoglienza del gruppo. Sono tutti molto gentili e devo dire che qualcuno si sta sforzando a parlarmi francese. Spero fra qualche settimana di integrarmi ancora meglio. So bene che l’Italia è stata culla di talenti di difesa eccezionali. Mi sono documentato e conosco il gioco di Nesta e Maldini, per me un modello è anche Koulibaly”.