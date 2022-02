Genoa, Ostigard: “Alla salvezza ci crediamo e non ci arrendiamo”

Il calciatore rossoblu' ha disputato una buona gara contro l'Inter

Nel post partita di Genoa-Inter finita 0-0, il difensore del Grifone, Leo Ostigard ha commentato il pareggio a reti bianche: "È un punto importante contro una grande squadra, da ora dobbiamo riuscire sempre a prenderne tre per risalire: dobbiamo continuare a lavorare, ma siamo soddisfatti della partita di oggi. Alla salvezza ci crediamo, stiamo lavorando per questo. Non è semplice ma non posso arrendermi prima della fine della stagione. A maggio vedremo se saremo ancora in Serie A".