Genoa, Pandev: “A giugno smetto. Shevchenko? Scelta ambiziosa della società”

Parla l'attaccante macedone

A GENOVA - "Sì dai, a giugno smetto", ha detto Pandev parlando del suo futuro. Poi sulle motivazioni attuali e l'ambizione della nuova proprietà dopo l'addio di Preziosi: "Shevchenko è un segnale importante mandato da una società ambiziosa. Non mi esprimo sulla scelta di mandare via Ballardini ma in questo inizio di stagione abbiamo sbagliato qualche gara di troppo. Andriy è un campione ci darà una scossa. Ha fatto bene come CT dell'Ucraina, soprattutto durante gli ultimi Europei. Meglio di così non potevamo sperare. Il mister mi ha chiesto di giocare come so e di dare una mano ai giovani. Peccato non aver avuto qualche anno in meno. Puntiamo alla salvezza".