Genoa, Pandev: “Andreazzoli? Siamo felici sia rimasto”

Inizio di stagione tutt’altro che semplice per il Genoa. I rossoblu, nelle prime sette giornate di Serie A, hanno raccolto solamente 5 punti. Un ruolino di marcia che ha messo in discussione la posizione di Aurelio Andreazzoli, al momento però ancora confermato al suo posto. In vista della gara di domenica contro il Brescia, come raccolto da SportMediaset, ha parlato l’attaccante Goran Pandev.

FIDUCIA – “Il gruppo è compatto, siamo felici sia rimasto Andreazzoli. Ci stiamo tutti impegnando al massimo, ci manca solamente un risultato positivo per ripartire. Non dobbiamo essere eccessivamente preoccupati: anche nell’ultima gara abbiamo messo in mostra il nostro valore e abbiamo perso solamente a causa di due nostri errori. Io adesso spero di ritagliarmi un po’ di spazio in più, ma deciderà il mister”.