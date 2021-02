Genoa, Pandev: “Ballardini ci ha dato consapevolezza. Ritiro? Per ora sto bene”

Goran Pandev decide il match tra Genoa e Napoli. L’attaccante macedone è autore di una doppietta che stende gli azzurri di Gennaro Gattuso. Il bomber commenta la sua prestazione ai microfoni di Dazn: “Siamo contenti. Abbiamo fatto una grande partita, battendo una grande squadra. Sono tre punti importanti. Non siamo ancora salvi. Ci stiamo impegnando. Abbiamo vinto meritatamente. Era fondamentale buttarla dentro, ringrazio Badelj e Zajc per gli assist. Il mister ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi. Lavoriamo duramente. Siamo contenti. Poi quando arrivano i risultati è tutto più facile. Questa squadra ha tanta qualità. Siamo contenti, ma la strada è ancora lunga. Ritiro? Dopo due mesi faccio fatica a recuperare. Mi sto divertendo. Il mio pensiero è smettere dopo l’Europeo, ma ancora non si sa. Rispetto il Napoli per i miei tre anni passati là. E’ una grande squadra. Hanno avuto tanti problemi. Con il Covid non è facile. Spero che si riprendano”.