Genoa, Pandev: “Non riusciamo a fare ciò che ci chiede Andreazzoli”

Il Genoa esce con le ossa rotte dal match contro il Parma. La panchina di Aurelio Andreazzoli scricchiola sempre di più. L’attaccante rossoblu Goran Pandev ha commentato in zona mista la disastrosa prestazione offerta contro gli emiliani: “Dobbiamo scusarci con i nostri tifosi, perdere così non va bene. È mancato tutto e non riesco a spiegarmi questo aspetto. Forse ci mancano serenità e fiducia. Sicuramente bisogna subito dimenticare questa partita e pensare già alla prossima gara. Forse ci gira anche male: sullo 0-0 abbiamo avuto anche una bella palla gol. Dobbiamo lavorare, tornare in fiducia e andare avanti. Prendere 3 gol in 5 minuti ti taglia le gambe: il Parma è andato in vantaggio e poi ha fatto il suo gioco, in contropiede sono letali”. Poi una chiosa sul proprio tecnico: “Ci dispiace per il mister, in settimana lavoriamo bene ma in partita non riusciamo a mettere in campo quello che ci chiede”.