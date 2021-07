Genoa, Pandev resta ancora per un anno

Il macedone ha detto basta alla nazionale ma non al Grifone

L'attaccante Goran Pandev, che compirà 38 anni la prossima settimana, ha deciso di restare al Genoa ancora per un altro anno. Lo riporta Sky Sport Italia. Al momento, il macedone è senza contratto visto che il vecchio è scaduto il 30 giugno proprio con il Grifone. L'attaccante dovrebbe firmare a breve un contratto fino alla fine della stagione 2021/22. Vent'anni e 122 presenze dopo Goran Pandev ha detto addio alla nazionale macedone. Per l'attaccante non poteva esserci palcoscenico migliore della fase finale degli Europei, giocati per la prima volta nella storia dalla Macedonia del Nord. Per Pandev è stata una festa, iniziata già allo scambio dei gagliardetti quando il capitano olandese Wijnaldum lo ha omaggiato di una maglia con il suo nome e il numero 122, quante le presenze di Pandev in nazionale.