Genoa, Pandev: “Vittoria ottenuta con il cuore, restando uniti ce la faremo”

Goran Pandev regala i tre punti al Genoa nel match contro il Sassuolo. Queste le parole dell’attaccante del Grifone ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita molto difficile e importante per noi. Oggi abbiamo sofferto sino alla fine, ma alla fine ce l’abbiamo fatta, ringraziando Dio che ci ha aiutato. E’ una vittoria di cuore, eravamo in difficoltà, ma restando uniti ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo lavorare e seguire il mister, il campionato è lunghissimo. Quando si è in una situazione così difficile serve un po’ di esperienza. Adesso dobbiamo crederci di più e rimanere uniti. Così si esce fuori. Questa squadra non merita di essere così in basso in classifica, ma questi sono i fatti e vanno accettati”.