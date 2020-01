Genoa, parla capitan Criscito: “Voglio prendere per mano la squadra. La classifica non ci piace”

Difensore, capitano e trascinatore. Domenico Mimmo Criscito vuole prendersi sulle spalle il Genoa e portarlo alla salvezza. Lo fa a suon di prestazioni positive ma anche di gol. La sua rete, su calcio di rigore, ha contribuito al successo contro il Sassuolo nella prima gara dell’anno in campionato.

Come riporta il sito ufficiale del Grifone, il capitano ha tanta voglia di continuare così la stagione: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Volevamo iniziare l’anno nel migliore dei modi e ci siamo riusciti. Sappiamo che è ancora lunghissima, ma abbiamo tutte le intenzioni di continuare così. Non ci piaceva la posizione di classifica, e non ci piace ancora adesso. Da capitano voglio prendere per mano la squadra; ora sono arrivati molti uomini di carattere che possono darci una mano. Il mister, come molti di noi, è genoano. Ci spinge a dare sempre di più”, ha concluso Criscito.

PARLA PANDEV