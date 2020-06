Genoa-Parma: le formazioni ufficiali

Il Genoa prova a macinare punti preziosi per uscire dalle sabbie mobili. I rossoblu occupano la quartultima posizione e devono approfittare del k.o. del Lecce terzultimo per allungare in classifica. Il Grifone dovrà comunque sudarsi il successo contro il Parma, che all’andata rifilò ben 5 reti ai liguri. Queste le scelte di formazione fatte da Davide Nicola e Roberto D’Aversa:

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schone, Sturaro, Criscito; Favilli, Pandev

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho