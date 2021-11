Genoa, passaggio di consegne resta in stand-by. Intanto Pirlo…

Il momento difficile del club rossoblù

Il Genoa non ingrana la marcia giusta e resta impantanato nella bassa classifica. Le cause sono diverse ma a pagare potrebbe essere subito il tecnico Davide Ballardini al quale la società rossoblù ha dato un ultimatum: o porta punti da Empoli venerdì oppure finirà la sua avventura sulla panchina del Grifone. La Gazzetta dello Sport ribadisce che il candidato forte a sostituire il tecnico romagnolo pare essere ad oggi Andrea Pirlo, profilo giudicato ideale per accompagnare il Genoa verso una dimensione più internazionale che i nuovi vogliono proporre a breve. Ma non si può escludere che il club stia lavorando sotto traccia anche su un nome a sorpresa. Ballardini ha sempre detto che ci sono calciatori in ritardo di condizione specie quelli arrivati a fine mercato. Ma a complicare le cose al mister del Grifone sono anche i tanti infortunati. L'ultimo della serie è Destro ma ai box ci sono Maksimovic, Vanheusden e Farés. Inoltre, il passaggio di consegne da completare al vertice del club probabilmente non aiuta. Intanto il tempo passa: doveva essere questa, la stagione del definitivo rilancio. Sinora è stata invece una grande sofferenza, scrive la Gazzetta.