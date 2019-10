Genoa, pazza idea per la panchina: c’è Thiago Motta

Sempre più a rischio la posizione di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa. La prossima sfida contro il Milan può già essere decisiva.

Il tecnico rossoblù è stato messo in discussione e tra i tanti nomi per il suo successore spunta, a sorpresa, un grande ex calciatore. Stando a quanto riporta Il Secolo XIX, infatti, Thiago Motta sarebbe l’ultima idea del patron Preziosi. L’ex centrocampista del Grifone, che ha vestito anche la maglia dell’Inter in Serie A, è reduce dall’esperienza alla guida delle giovanili del Psg e dopo aver lasciato la società francese sarebbe pronto a cogliere l’occasione in una prima squadra.

Il nome di Thiago Motta arriva dopo le ipotesi Pioli e Gattuso e sembra acquisire sempre maggiore forza.