Il portiere del Genoa Mattia Perin ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Cagliari: “La parata? E’ stato istinto, non è stato niente di super. Ballardini lo conoscevo, sapevo quello che poteva portarci, i risultati parlano per lui. Noi diamo sempre il 100 %, chi lavora sodo raccoglie i risultati e noi lo stiamo facendo. Ad inizio stagione ci è mancata tigna e il mister ha pagato per questo”.