Genoa, Perin: “Le sfide non mi hanno mai fatto paura. Ecco perché sono tornato…”

Nella giornata di ieri l’ufficialità del suo ritorno al Genoa. Mattia Perin veste ancora la maglia del Grifone dopo la parentesi poco fortunata alla Juventus. Il portiere, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto condividere la sua gioia per essere tornato in rossoblù spiegando anche le motivazioni che lo hanno spinto a fare questa scelta:

“Il sapore della sfida, il senso di appartenenza, l’amore per la città, la maglia con cui ho esordito in Serie A, la storia che si respira a Pegli, gli allenatori e le persone che mi hanno visto crescere, l’energia che ti trasmette la Gradinata alle spalle. Questo è quello che mi ha spinto ad accettare questa sfida. Torno da te Genoa per riconoscenza, perché dobbiamo esserci utili a vicenda, perché le sfide non mi hanno mai fatto paura e perché sento di dover ridare indietro qualcosa a te e alla tua gente. Mimmo, Stefano, Goran, Davide sono pronto a offrire il mio contributo!”, queste le parole di Perin sui social.