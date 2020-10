Genoa, Perin: “Niente alibi, vogliamo stupire i tifosi. Basta pregiudizi sui calciatori”

Mattia Perin ha salvato il Genoa nel match contro l’Hellas Verona. Il portiere rossoblu racconta le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Possiamo solo dare un nome a questo risultato: squadra. Ci siamo allenati pochissimo in questo periodo, ma non ci siamo dati alibi, cercando di fare punti per non ripetere il campionato dell’anno scorso. Abbiamo dimostrato di esserci anche oggi contro una squadra rivelazione nella scorsa stagione. L’obiettivo resta la salvezza, ma dobbiamo avere il seme della salvezza. Vogliamo migliorare la stagione dell’anno scorso. All’inizio abbiamo faticato anche per gli attacchi. Il virus è una malattia subdola. Siamo persone normali. Andiamo a cena, sempre protetti con la mascherina. Ringrazio il Genoa e i dottori che non ci hanno fatto mancare nulla, nonostante avessero contratto il virus. Mi hanno dato fastidio i luoghi comuni sui calciatori superficiali. Ogni tanto bisogna alzare la testa e dire ciò che pensiamo. Ci siamo stufati di passare per superficiali”