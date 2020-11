Genoa, Perin: “Stiamo deludendo le attese. In futuro dobbiamo sfruttare certe occasioni”

Il portiere e leader del Genoa, Mattia Perin, ha affidato ai social il suo pensiero dopo il ko di ieri sera contro il Torino di Marco Giampaolo. Per il Grifone la stagione sta proseguendo tra alti e bassi, dopo la tremenda fase dovuta ai tanti contagi da Covid in squadra. “Abbiamo deluso le attese – spiega amaramente Perin sui social -, abbiamo fallito un’occasione per dimostrare maturità e solidità. Ma sono certo che grazie al duro lavoro e la voglia di migliorarci, queste occasioni in futuro le sfrutteremo al massimo”. Questo il pensiero espresso tramite un post sul proprio profilo Instagram da parte di Perin.