Genoa, petizione dei tifosi per avere Nicola come nuovo allenatore

I tifosi hanno manifestato la loro preferenza

Infatti, sul sito change.org è possibile vedere come sia stata lanciata una petizione pubblica per convincere la dirigenza a riportare a Pegli Davide Nicola : "Vogliamo Davide Nicola sulla panchina del Genoa". Questo il titolo dell'iniziativa che si può leggere online.

Alcuni tifosi del Grifone si sono mossi anche via social per cercare di incrementare le possibilità che questa petizione venga firmata. Sulla pagina "Io tifo Genoa", molto seguita su Facebook, infatti, si legge: "Chiediamo ai nuovi proprietari e dirigenti del Genoa CFC di riportare alla guida della squadra un vecchio cuore rossoblù, già capace di salvare le penne del Grifone nella stagione 2019-2020. Chiediamo alla proprietà del Genoa CFC di assumere Davide Nicola come nuovo allenatore".