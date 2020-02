Genoa, Pinamonti ci crede: “Raggiungeremo la salvezza. Mercato? Felice di essere rimasto”

Un pari spettacolo quello tra Atalanta e Genoa. Il Grifone, in piena lotta per la salvezza, è riuscito ad ottenere un punto meritato contro i più quotati nerazzurri di Bergamo.

A parlare della gara e della corsa alla permanenza in Serie A è stato il giovane attaccante Andrea Pinamonti. Come riporta il sito ufficiale rossoblù, l’attaccante si è detto molto contento e fiducioso per il proseguimento della stagione: “Venire a Bergamo a fare una prestazione di questo tipo non è da tutti. La soddisfazione è tanta. Stiamo iniziando a raccogliere quello che abbiamo lasciato per strada nel corso della stagione”, ha detto il centravanti. “Io in coppia con Sanabria? Mi sono trovato benissimo, ma ci troviamo bene tutti quanti, grazie al lavoro in settimana con il mister. Lui vive di calcio e riesce a trasmettere passione all’intera rosa”.

SALVEZZA – “Più forti dopo il mercato? Sono arrivati giocatori di livello che possono darci una grande mano. Sono sicuro che continuando così raggiungeremo la salvezza. Non mi interessano le voci di mercato sul mio conto, sono contento di essere rimasto qui a dare il mio contributo”, ha concluso Pinamonti.