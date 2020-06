Genoa, Pinamonti: “Felice per il mio gol. Ce la giocheremo fino alla fine”

Il suo gol non è bastato a salvare il Genoa contro la Juventus. Andrea Pinamonti si gode comunque la gioia personale. L’attaccante del Grifone racconta le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente è un’emozione forte tornare a segnare, nonostante il risultato. Quando si gioca contro questa squadra si sa che è difficile fare punti. Mi porto a casa il gol. Secondo me, avere una rosa ampia come la nostra è un vantaggio. Siamo tutti pronti. Il mister sceglie quelli che partono titolari. Ce la giocheremo fino alla fine. E’ una grandissima emozione giocare contro questi campioni. Voglio dare il mio contributo per portare la squadra verso la salvezza. Futuro? Penso a finire al meglio il campionato e poi si tireranno le somme”.