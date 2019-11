Genoa, Pinamonti: “Il salvataggio di Koulibaly? Me lo sognerò stanotte…”

Prezioso 0-0, quello conquistato dal Genoa sul campo del Napoli. Tra i protagonisti della gara l’attaccante Andrea Pinamonti. Queste le sue parole al termine del match: “E’ un punto importantissimo, venire a giocare contro questa squadra in questo stadio è sempre difficile per tutti. Da quando è arrivato il mister abbiamo fatto grandi partite dal punto di vista dell’organizzazione: non è la prima volta che siamo messi bene in campo. Il Napoli? Quando le cose non girano come si vuole non è facile, noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà. L’intervento di Koulibaly? Me lo sognerò stanotte… Prima o poi gli episodi gireranno dalla parte giusta anche per noi”.