Genoa, Pjaca: “Spero sia anno della rinascita. Mai pensato di smettere”

Ha bagnato il proprio debutto con la nuova maglia con il gol. Marko Pjaca non vuole certo fermarsi e vuole essere decisivo e importante per il Genoa. L’esterno croato ha parlato ai canali ufficiali del Grifone della voglia di rilancio e della stagione appena iniziata.

Genoa: Pjaca si presenta

“Abbiamo iniziato molto bene. I primi giorni sono stati davvero belli”, ha esordito Pjaca. “Tutta la squadra, tutto il club è un gruppo con ragazzi davvero bravissimi. Molti li conosco da tempo. Posso dire che mi sento a casa. Maran? Mi ha fatto una buona impressione. Spero che possa essere una grande stagione. Rinascita? Me lo auguro, spero di sì. Dobbiamo continuare con questo spirito e questo gioco. Possiamo fare una stagione bella e importante”.

“Il gol all’esordio una rivincita col destino? Spero di sì. Voglio giocare con calma e non voglio guardare indietro. Mi sono allenato bene e spero di non avere infortuni. Perché ho detto sì al Genoa? Il club e il mister mi volevano. Per me questa è la cosa importante. Dove possiamo arrivare? Difficile da dire. Sicuramente possiamo fare una bella stagione. Il fatto di avere Badelj e Perin ha contribuito. Sono più tranquillo. Se ho pensato ad una cifra precisa di gol? No, non lo faccio mai. L’importante è che la squadra faccia bene. Dribblare? Non sono sicuro sia meglio del gol ma sicuramente contribuisce al divertimento. Mi piace puntare l’uomo e saltarlo. Se poi posso fare anche gol o assit meglio”.

E in conclusione: “Se ho avuto paura di dover smettere dopo l’infortunio? No. Mai. Credo che doveva andare così e ora è il passato. Guardo solo avanti”. In ottica campionato, in vista del Napoli: “Sono una squadra fortissima. Non sarà facile. Ma se giochiamo con lo spirito visto nella prima gara ce la possiamo giocare. Con un po’ di fortuna possiamo anche vincere”.

