Genoa, poche parole e più fatti: il messaggio di Zangrillo

Le poche parole del patron rossoblù sul finale di stagione

Le speranze di salvezza sono poche, ma ancora ci sono. Per questa ragione in casa Genoa si deve passare dalle parole ai fatti. Dopo due giorni di "riposo" tra Pasqua e Pasquetta, il Grifone è chiamato a riprendere in mano il proprio destino e preparare le prossime gare decisive per la permanenza nella massima serie.

Come detto, però, adesso le parole non bastano e lo stesso presidente rossoblù Alberto Zangrillo ne ha ben poche per i suoi. Il Secolo XIX riporta alcuni brevi virgolettati del numero uno del club in vista della gara contro il Cagliari e delle successive partite che mancano alla conclusione del campionato: "Non è il momento di parlare", ha dichiarato brevemente il patron. "Ci metteremo voglia e determinazione".