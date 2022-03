Genoa, Portanova: “Mio papà aveva previsto il mio gol al Torino”

Nove anni dopo il gol del padre, è arrivata la rete del figlio di Portanova sempre col Genoa

Stesso numero di maglia del padre Daniele Portanova, il 90, e anche il suo spirito. Ha vissuto una serata fantastica Manolo Portanova, primo gol in maglia rossoblu' segnato oggi al Torino e decisivo per la vittoria della squadra di Blessin. Queste le dichiarazioni del calciatore ligure ai microfoni di Sky: “Quando entri in campo con questo pubblico dai tutto e vincere è stato spettacolare. Questa vittoria significa tantissimo e in 10 è ancora più bella visto che ci rilancia in chiave salvezza. Mio padre prima della partita mi ha scritto un messaggio dicendomi che stasera avrei fatto gol. Ha indovinato. Sono contento perchè questa vittoria ci dà più fiducia e adesso metteremo sempre il cuore in campo. Abbiamo partite difficili ma non abbiamo nessuna paura".