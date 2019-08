Genoa, presentata la terza maglia: “Dalle nostre radici…”

Una maglia per onorare la città e riscoprire le proprie radici. Il Genoa, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha presentato la terza divisa, firmata come le altre dal marchio Kappa.

Evidente il richiamo alla tradizione: sfondo bianco e al centro la croce di San Giorgio, rossa, simbolo della città che non ha mai smesso di rappresentare il capoluogo ligure. La maglia, che presenta un colletto blu e lo scudetto con il Grifone all’altezza del cuore è già scesa in campo ed è stata provata dalla squadra primavera contro il Sestri Levante in amichevole domenica.