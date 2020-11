Genoa, Preziosi: “Addio Faggiano scelta che andava fatta. Maran ha mia fiducia, ora spetta ai giocatori”

Arrivano alcune parole da parte del presidente del Genoa Enrico Preziosi rilasciate a Il Secolo XIX a seguito della decisione di interrompere il rapporto di lavoro col il direttore sportivo Daniele Faggiano. Una scelta arrivata nella giornata di ieri attraverso un comunicato molto breve apparso sul sito del club. Il numero uno del Grifone non ha spiegato cosa accaduto ma ha ribadito che si è trattato di un qualcosa di dovuto.

Preziosi: “Addio Faggiano andava fatto. Su Maran e la squadra…”

“L’addio con Faggiano? Era un qualcosa che andava fatto. Non è una scelta che mi fa piacere prendere ma andava compiuta. Non entro nel merito, non mi piace parlare dei miei dipendenti e dare giudizi”, ha detto Preziosi. “Adesso c’è Marroccu che ci potrà dare una mano, conosce bene l’ambiente e ci può aiutare a raggiungere l’obiettivo”.

Infine, un pensiero anche sulla squadra dopo la vittoria del derby di Coppa Italia e in vista dell’impegno di lunedì sera contro il Parma in campionato: “Maran? L’allenatore non cambia, ho fiducia in Maran: tocca ai giocatori ottenere risultati sul campo”.