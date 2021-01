Genoa, Preziosi allontana la Juventus: “Non voglio cedere Shomurodov”

Il Genoa sembra in netta ripresa negli ultimi tempi. Merito della cura di Davide Ballardini. Il tecnico ha anche messo in mostra un gioiello atteso e finalmente emerso, almeno per il grande potenziale. Si tratta di Eldor Shomurodov. Il giovane fantasista uzbeko è finito nel mirino della Juventus. Tuttavia il presidente del Grifone Enrico Preziosi nega la possibile cessione ai microfoni di TMW: “Lo tengo, è un giocatore del Genoa ed è appena arrivato. Se la Juve lo ha chiesto? Assolutamente no e non credo sia il momento di parlare di uscite vista la posizione in cui siamo”.