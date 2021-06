Genoa, Preziosi: “Ballardini resta. Abbiamo sofferto ma grazie a lui salvi”

Il presidente del Grifone conferma il tecnico e guarda alla prossima annata

"Ballardini resta, con lui abbiamo cambiato rotta", le parole di Preziosi. "Ballardini è confermato, ci vedremo insieme la prossima settimana per costruire la squadra secondo le sue indicazioni. Nell'ultima annata abbiamo sofferto, ma con il mister abbiamo cambiato rotta e ci siamo salvati. Ora dovremo vederci per fare le scelte giuste per migliorarci. Ho avuto qualche problema di salute - ha detto il patron - Ora potremo vederci per progettare il Genoa del futuro".