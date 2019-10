Genoa, Preziosi convinto: “Thiago Motta sa cosa serve per rilanciarci…”

Il Genoa ha scelto di affidarsi all’ex Thiago Motta. Dopo il 5-1 subito in campionato dal Parma, il Grifone ha deciso di cambiare allenatore. Via Andreazzoli, ecco l’ex centrocampista rossoblù.Una scelta dettata dalla posizione in classifica della squadra del patron Preziosi, ma soprattutto dal desiderio di dare una scossa.

A spiegare il cambio è stato lo stesso presidente Enrico Preziosi come riporta Il Secolo XIX: “Thiago Motta? Ha le idee chiare e grandi qualità. Sono sicuro che stupirà tutti. Ha la stessa grinta di quando era giocatore, è uno con 13 palle”. E ancora: “Conosce bene il Genoa, ha visto tutte le partite: sa quello che c’è da fare per rilanciare questa squadra”. Il Grifone si trova al penultimo posto in classifica con soli 5 punti all’attivo.