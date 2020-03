Genoa, Preziosi duro: “Playoff o playout? Idiozia totale”

Il blocco del campionato ha portato con sé polemiche e idee su come portarlo a termine. La Uefa ha deciso che le competizioni nazionali ed europee dovranno terminare entro il 30 giugno, a patto che ci siano le condizioni per poterlo fare. Per quanto riguarda la Serie A sono state avanzate diverse ipotesi su come terminare il campionato.

PREZIOSI – Il presidente del Genoa Preziosi però non intende adottare alcuna soluzione: “L’unica ipotesi che ha senso è tentare di finire il campionato, l’ipotesi playoff o playout è un’idiozia totale, non è prevista da regolamento né dalle norme della Serie A. Non si può inserire qualcosa strada facendo solo perché è un fatto straordinario, credo non se ne debba neanche parlare”. Queste le sue parole a Radio Radio.