Genoa, Preziosi è sicuro: “Thiago Motta in un top club nel giro di 2 anni…”

Fiducia. Spesso serve soltanto questa ad un allenatore per fare bene. Vedremo, quindi, se basterà a Thiago Motta, allenatore del Genoa, per fare bene con i rossoblù. A sentire il suo presidente, Enrico Preziosi, sì.

Parlando a L’Equipe, il numero uno del Grifone, pare certo del futuro roseo dell’ex centrocampista. Non solo in quel di Genova, ma anche in qualche big d’Europa.

DA GIOCATORE – Prima di fare l’allenatore, però, Motta è stato anche giocatore, un calciatore proprio del Genoa. Il patron ha raccontato: “L’Atletico Madrid non lo aveva voluto perché si era infortunato al ginocchio, gli avevano detto che non avrebbe più potuto giocare. Quando lo incontrai mi disse: ‘prendetemi, non ve ne pentirete!’ e in effetti non me ne sono pentito”.

DA ALLENATORE – “Ci sono tanti allenatori d’esperienza che non sono bravi. Io non credo che sia una questione d’età. Sono convinto che Thiago riuscirà a diventare un grande. È stato centrocampista in alcuni dei più grandi club al mondo, sa come si gioca a pallone. Sono pronto a scommettere un miliardo: allenerà un top club nel giro di due anni. È un predestinato“. “Ora ci sono un paio di partite difficili, poi interverrò sul mercato per dargli due o tre innesti adatti al suo gioco”, ha concluso Preziosi che si augura di vedere già qualche risultato nel derby di questa sera contro la Sampdoria.