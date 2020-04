Genoa, Preziosi: “Impossibile pensare al campionato con tutti questi morti. Lotito? Vuole lo scudetto…”

Ancora da decifrare il futuro del campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra coloro che si mostrano contrari ad una ripresa, anche il presidente del Genoa Enrico Preziosi, che ha così parlato a CalcioToday.it.

RIPRESA – “Con tutti questi morti che ri registrano ogni giorno non riesco a pensare al campionato. Se poi, come credo, si giocherebbe a porte chiuse, avrebbe ancora meno senso. In un momento così difficile, i tifosi non mi sembrano che abbiamo una gran voglia di calcio. Lotito insiste per giocare? Sta lottando per lo scudetto, un’occasione che forse non gli ricapiterà più. La salute, però, viene prima di tutto. Sono rimasto perplesso alle parole di Tare, per il quale si dovrebbe giocare in rispetto dei morti. Anche se il campionato dovesse concludersi, sarebbe comunque una stagione contrassegnata dalla tragedia che stiamo vivendo”.

GENOA, PINAMONTI: “CORONAVIRUS? SOFFRO A VEDERE QUESTA SITUAZIONE…”